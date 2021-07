"Neftçi" bu gün UEFA Çempionlar Liqasında növbəti oyununu keçirəcək.

Metbaut.az xəbər verir ki, klub II təsnifat mərhələsinin cavab matçında Yunanıstan "Olimpiakos"u ilə qarşılaşacaq. "Bakcell Arena"dakı görüş saat 21:00-da başlayacaq. Qarşılaşmanı ispaniyalı FIFA referisi Rikardo de Burqos idarə edəcək.

