Azərbaycan cüdoçusu, 90 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı Məmmədəli Mehdiyev Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında növbəti görüşünü keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançı 1/8 final mərhələsində rusiyalı Mixail İqolnikovla üz-üzə gəlib. Rəqibinə məğlub olan Mehdiyev olimpiada ilə vidalaşıb.

