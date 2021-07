İsrail parlamentində gərginlik yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sağtəmayüllü millətvəkili Ltmara Ben Gviri iclasa sədrlik edən Əhməd ət-Tıybini terrorçu adlandırıb. Nəticədə Əhməd ət-Tıybi onu zaldan qovub.

Qeyd edək ki, Əhməd ət-Tıybi Fələstinliləri təmsil edən Birgə Ərəb Blokunun üzvüdür.

