“Gələcəkdə Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan dövlət başçılarının üçtərəfli görüşlərinin keçirilməsi mümkün ola bilər”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Mustafa Şentop jurnalistlər üçün təşkil olunan mətbuat konfransında deyib.

“Üç ölkə arasında dövlətlərarası münasibətlər, eləcə də xalqlar arası münasibətlər var. Maddi və mənəvi olaraq daim bir-birinə dəstək olur”, - o, bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.