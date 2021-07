Dəhşətli mənzərə: Barışmaq üçün arvadının evinə getdi - Qaynatası isə... / FOTOLAR

Ötən gün İstanbulda baş verən silahlı insidentin təfərrüatları məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, boşanma qərarı alan Berk Giray və Haticə Giray cütlüyü barışmaq qərarı alıblar. Berk Giray barışmaq üçün atası və əmisi qızı ilə birgə yoldaşının qaldığı evə gəlib. Bu zaman qohumlar arasında mübahisə yaşanıb. Nəticədə oğlanın atası qızın atasını ayağından silahla vurub.

Bundan qəzəblənən qızın atası atəş açaraq, kürəkənini, kürəkəninin atasını və onun əmisi qızını qətlə yetirib. 3 nəfər isə yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.