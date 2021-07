Ermənistan ordusunun dövlət sərhədində atəşkəsi pozmasına cavab olaraq görülən tədbirlər nəticəsində 3 erməni hərbçi ölüb. 2 yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, itkikilər barədə Sputnik Armenia Ermənistanın Müdafiə Nazirliyindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Hazırda qarşıdurmanın davam etdiyi bildirilir.

