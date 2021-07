Sürücülərin DİQQƏTİNƏ: Bu yolda YENİLİK EDİLDİ

Son üç il ərzində ağır fəsadlara yol açan 11 yol nəqliyyat hadisəsinin baş verdiyi prospektdə təhlükəsizlik məqsədilə bordür inşa edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) məlumat verilib.

Bildirilib ki, Agentliyinin təklifinə uyğun olaraq Heydər Əliyev prospekti əsas yolun “Bağırov” körpüsü kimi tanınan yolayırıcı tuneldən keçən hissəsində ayırıcı bordür inşa edilib.

Ayırıcı bordürün inşasında məqsəd prospektin bu hissəsində baş verən yol nəqliyyat hadisələri zamanı ölüm və xəsarət alma risklərinin minimuma endirilməsidir.

Qeyd edək ki, Heydər Əliyev prospekti “Bağırov” körpüsü adlanan hissədə 2019-2021-ci illər ərzində ciddi fəsadlara yol açan 11 nəqliyyat hadisəsi baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.