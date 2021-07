Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop və Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov arasında görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş zamanı C.Bayramov Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlament sədrlərini "Bakı bəyannaməsi"nin imzalanması münasibətilə təbrik edib. XİN başçısı qeyd edib ki, bu bəyannamə bütün sahələrdə ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişafına, xüsusilə parlamentlərarası əlaqələrin gücləndirilməsinə mühüm töhfə verəcək.

