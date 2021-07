Ermənistanın Tavuş bölgəsindəki Qaranlıq dərə kəndində partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, hadisə yanacaqdoldurma məntəqəsində baş verib. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

