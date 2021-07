Yay Olimpiya Oyunlarının cazibədar XANIM İDMANÇILARI - FOTOLAR

İyulun 23-də açılış mərasimi keçirilən Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunları beynəlxalq idman ictimaiyyətinin və media qurumlarının əsas gündəm mövzularından olmağa davam edir.

Hər zaman olduğu kimi bu dəfə də sadəcə yarışlar, idmançıların performansı deyil, onların xarici görünüşləri, tərzləri, oyunlarda baş verən maraqlı hadisələr də insanlar tərəfindən müzakirə obyektinə çevrilir.

Metbuat.az sizlərə yarışların ən cazibədar hesab edilən xanım idmançıların fotolarını təqdim edir:

Alica Schmidt, Almaniya



Valentina Acosta Giraldo, Kolumbiya

Wu Chia Ying, Tayvan





Szocs Bernadette, Rumıniya





Jessica Springsteen, ABŞ





Yaroslava Mahuchikh, Ukrayna





Daria Bilodid, Ukrayna





Elena Pietrini, İtaliya





Camila Giorgi, İtaliya





Leticia Bufoni, Braziliya





Georgia Ellenwood, Kanada





Yuliya Levchenko, Ukrayna





Janja Garnbret, Sloveniya





Zehra Güneş, Türkiyə









