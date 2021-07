Müğənni Vəfa Şərifova qonağı olduğu verilişlərin birində həmkarı Şəbnəm Tovuzludan danışıb.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən məlumat verir ki, V.Şərifova onun haqqında bu sözləri deyib:

"Həyat tərzim onunla bir deyil, dostluğum ola bilməz. Salamımız olduğu vaxtda belə onu heç vaxt dinləməmişəm. Müğənnilərin 90 %-i onu dinləmir. Çünki musiqi savad olanlar fərqli ifaları sevirlər".

