Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlamentləri sədrləri Sahibə Qafarova, Mustafa Şentop və Əsəd Qeysər illik toplantı keçirəcəklər.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlamentləri sədrlərinin birinci üçtərfli toplantısının yekununda qəbul edilmiş Bakı Bəyannaməsində qeyd olunub.



Sənədə əsasən, növbəti toplantı 2022-ci ildə Pakistanın paytaxtı İslamadda keçiriləcək.

