Əfqanıstanın məşhur komediya ustası “Kaşa” ləqəbli Nazar Mohammad Taliban silahlıları tərəfindən qaçırılaraq qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən həftə onun evinə hücum edilib. Silahlılar onu naməlum istiqamətdə aparıb. Onun qaçırılması ilə bağlı video yayılıb. Ardınca isə sənətçinin cəsədi ağaca bağlanmış halda tapılıb.

Taliban inanclarına görə, insanları güldürmək haramdır.

