Tacikistanın Əfqanıstanla sərhəddə keçirəcəyi təlimlərə Rusiya təqribən min hərbçi göndərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, təlimlərə həmçinin rus hərbi texnikaları da cəlb ediləcək. Məşqlər avqust ayının 5-də başlayacaq.

Qeyd edək ki, Əfqanıstanda Taliban silahlılarının intensiv hücumları qonşu ölkələri təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirməyə vadar edib.

