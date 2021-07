Tanınmış müğənni Mətanət Əsədovanın insan alverinə görə həbs edilməsi xəbəri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə o, bir neçə qadını evində pul qarşılığında məcburi iş adamlarına satırmış.

Məsələ ilə bağlı DİN-in mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev açıqlamada belə bir faktın olmadığını, müğənninin həbs edilmədiyini bildirdi.

Müğənninin öz nömrəsinə isə zəng çatmır. //Qaynarinfo.az

