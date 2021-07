Rusiyanın “Rosatom” şirkəti Boliviyada Nüvə Araşdırma və Texnologiya mərkəzinin inşaasına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkət açıqlama yayıb. Bildirilib ki, Boliviyada həmçinin mərkəz üçün önəmli olan nüvə reaktoru da hazırlanacaq. Dəniz səviyyəsindən 4000 metr yüksəklikdə yerləşən mərkəz 2024-cü ildə fəaliyyətə başlayacaq.

