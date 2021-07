​Kamilla Məmmədzadə Türkiyənin nüfuzlu mediasında yer aldı - FOTO

Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlar laureatı olan istedadlı müğənni Kamilla Məmmədzadə Türkiyənin musiqi dünyasına imza atmaq niyyətindədir.

Qardaş ölkədə bir neçə layihə üzərində işləyən 11 yaşlı gənc ifaçının əsas məqsədi Azəbaycanın adını, ölkəmizin mədəniyyətini layiqincə təmsil etməkdir. Gələcəkdə nüfuzlu "Altın Kələbək" layihəsində iştirak etməyi hədəfləyən Kamilla Məmmədzadənin ilk addımı Türkiyədə öz musiqi albomunu çıxarmaqdır.

Artıq azərbaycanlı istedadlı qız haqqında "Sabah", "Hürriyet Kelebek", "Milliyet", "Posta" qəzetləri kimi Türkiyənin nüfuzlu media orqanları xəbərlər dərc ediblər.



Kamilla Məmmədzadənin sözlərinə görə, Türkiyənin musiqi dünyasında yüksək nəticə əldə etmək üçün yorulmadan çalışmaq lazımdır:



"Türkiyəyə böyük sevgim var. Burada həyata keçirəcəyim hər bir layihə musiqi fəaliyyətim üçün çox vacibdir. Hesab edirəm ki, qardaş ölkədə qazandığım uğur karyeramda özünəməxsus yer tutacaq. Çalışacam ki, Azərbaycanın adını daim uca tutum".

Qeyd edək ki, vokal musiqi təhsilinə yiyələnən Kamilla Məmmədzadə bu illər arzində beynəlxalq layihələrdə iştirak edərək diplom və mükafatlara layiq görülüb. Bu yaxınlarda isə qazandığı uğurlara görə "Reputation Inc." şirkətinin təşkilatçılığı ilə Four Seasons Baku otelində keçirilən beynəlxalq "Golden Palm Awards" layihəsində mükafatla təltif olunub.

Kamilla haqqında Türkiyə mətbuatında gedən xəbərləri buradan oxuya bilərsiniz:

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/07/19/azerbaycanin-en-iyi-cocuk-sarkicisi-kamilla-mamedzadeninnin-hedefi-altin-kelebek



https://www.milliyet.com.tr/cadde/hayali-gercek-oluyor-6558502

