Əbdulqəni Baradarın rəhbərlik etdiyi 9 nəfərlik heyət Çinə səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfərin məqsədi Əfqanıstandakı son vəziyyəti müzakirə etmək olub. Məlumata görə, Taliban Əfqanıstandan Çinə təhlükə törətməyəcəklərinə dair Pekinə təminat verib.

