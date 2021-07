ABŞ prezidenti Co Baydenin rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşü barədə dedikləri Moskvada etirazla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin açıqlamasına görə, Bayden Rusiya barədə az məlumata sahibdir. “Bayden həddini aşır” - deyə açıqlamada deyilir.

Qeyd edək ki, Bayden Putinlə görüşü barədə danışarkən deyib:

“Putinlə görüşəndə real bir problem olduğunun fərqinə vardım. Rusiyanın iqtisadiyyatı nüvə və neft gəlirləri üzərində qurulub. Başqa heçnələri yoxdur.”

