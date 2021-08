Bu günədək dünyada 196 710 185 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, COVİD-19-da ölənlərin sayı 4 203 695 nəfəri təşkil edir, 178 122 866 nəfər isə virusdan canının qurtara bilib.

Virusa yoluxma sayına görə, ilk beşlikdə olan dövlətlər ABŞ (35 487 490 nəfər), Hindistan (31 528 114 nəfər), Braziliya (19 797 516 nəfər), Rusiya (6 195 232 nəfər) və Fransadır (6 054 049 nəfər).

Azərbaycanda koronavirusa yoluxan 341 933 nəfərin 5 014-ü ölüb, 332 393 xəstə sağalıb.

