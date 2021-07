Xalq artisti Tünzalə Ağayeva qızı Fidanın görüntülərini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Türkiyədə universitetdə təhsil alan övladının məzun olduğunu bildirib.

Ağayeva Fidanın Türkiyədə Bahçeşehir Universitetində təhsil aldığını vurğulayıb.

Axşam.az

