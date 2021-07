Rusiya prezidentinin Əfqanıstan üzrə xüsusi nümayəndəsi Zamir Kabulov bu ölkədəki vəziyyətlə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Əfqanıstanda vəziyyətin sabitləşməsi üçün geniş və fərqli tərkibdən olan hökumət qurulmalıdır. Məlumata görə, Kabulov Əfqanıstanın keçmiş prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşərək, münaqişənin həllinin yollarını müzakirə edib.

