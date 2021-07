"Qarabağ" Bəhlul Mustafazadə ilə 3 illik müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, 24 yaşlı müdafiəçi klubda 13 nömrəli formada oynayacaq.

