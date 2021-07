ABŞ-ın Alyaska yarımadasında rixter cədvəli üzrə 8,2 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələnin episentri yaşayış məntəqəsindən 168 kilometr məsafədə yerin 10 kilometr dərinliyində yerləşib. Yeraltı təkanlar Alyaska körfəzinin bütün ərazilərində hiss edilib. Yerli dairələr sunami xəbərdarlığı edib.

Qeyd edək ki, əvvəlcə zəlzələnin 7,2 bal gücündə olduğu açıqlansa da, sonra göstərici dəyişdirilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az



