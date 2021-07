Azərbaycanla sərhəddə yerləşən ölkələrdə koronavirusdan ən çox ölüm faktı Rusiyada qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya (156 178 nəfər), İran (89 782 nəfər) , Türkiyədə (51 124 nəfər), Gürcüstanda ( 5 768), Ermənistanda isə 4597 nəfər bu günədək virusdan ölüb.

Ümumlikdə, indiyədək Rusiyada 6,195,232, Türkiyədə 5 660 469, İranda 3 792 014, Gürcüstanda 410 830, Ermənistanda isə 229 370 nəfərdə koronavirus aşkar edilib.

