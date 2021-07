"Ermənistan tərəfinin guya atəşkəsin tərəfimizdən pozulması haqqında yaydığı məlumat həqiqəti əks etdirmir".

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər.

"Bildiririk ki, Azərbaycan Ordusu Kəlbəcər istiqamətində iki ölkənin dövlət sərhədində atəşkəsə riayət edir", - nazirlikdən qeyd olunub.

