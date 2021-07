“Kəşmir bölgəsinin xüsusi statusu uyğun zamanda bərpa ediləcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hindistanın Daxili İşlər Nazirliyinin yazılı açıqlamasında belə qeyd edilib. Məlumata görə, məsələ parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq. Bildirilir ki, deputalar Kəşmirin xüsusi statusunun bərpasının tərəfdarıdır.

Qeyd edək ki, Kəşmirin statusu 2019-cu ildə ləğv edilib. Bu isə ciddi narazılığa yol açıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

