TBMM sədri: "Şuşada gördüklərimizi ancaq işğalçı anlayışı ilə yaşayanlar edə bilərlər"

"Şuşa haqqında gözəl sözlər eşitmişəm. Mədəniyyət baxımından çox zəngin şəhər olduğunu bilirik".

Metbuat.az Report-a istinadla xəbər verir ki, bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Mustafa Şentop Şuşada jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

“Maraqlı gəlirdi və Şuşaya gəlmək bizə tam başqa həyəcan vermiş oldu. Gecə saatlarında gəldiyimizə görə hələlik şəhəri gəzə bilməmişik, amma bu gün şəhərin gözəlliyini gözlərimizlə görəcəyik. İndiyə qədər gördüklərimiz məni bir az təəssüfləndirdi. Çünki bir şəhərin sahibi bizik deyib buna inananlar, şəhəri bu günə qoya bilməzlər. Bunu ancaq işğalçı anlayışı ilə yaşayanlar edə bilərlər. Tək Şuşada deyil, bütün məkanlarda daş üstündə daş qalmayıb. Bu təxribatı ortadan qaldırmaq üçün sürətli tikinti-bərpa işlərinin getdiyinin də şahidi olduq. Bir neçə ay ərzində Şuşanın Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olması üçün hər şeyin hazır olacağına inanıram”, - TBMM sədri bildirib.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) sədri Mustafa Şentop və Pakistan Milli Assambleyasının sədri Əsəd Qeysər Şuşa şəhərində səfərdədir.

