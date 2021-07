Bəstəkar-müğənni Sevinc Ağasıyeva ərə gedir.

O bu barədə öz "Facebook" profilində paylaşım edib. Sənətçi aparıcı Ruslan Zeynalov ilə ailə qurur.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

