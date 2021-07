Mikayıl Cabbarov İsraildə səfərdədir - FOTOLAR

Azərbaycanla İsrail arasında Birgə Komissiyanın həmsədri, iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti İsraildə işgüzar səfərdədir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi məlumat verib.

Məlumata görə, nazir İsrailin xarici işlər naziri Yair Lapidlə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında qarşılıqlı hörmət və etimada əsaslanan dostluq əlaqələri diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, Azərbaycan və İsrail arasında əməkdaşlıq yalnız iqtisadi tərəfdaşlığa deyil, həm də ənənəvi tarixi-mədəni köklərə əsaslanır. Ölkəmizdə daim yəhudi icmasına böyük hörmət və müsbət münasibət mövcud olub, icma Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynayıb. İsrail Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan, diplomatik əlaqə yaradan ilk dövlətlərdəndir. Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı etimadın formalaşmasında dövlət başçılarının səfər və görüşləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İsrail 44 günlük Vətən Müharibəsi dövründə və müharibədən sonra Azərbaycanı daim dəstəkləyib, Ermənistanın təcavüzü ilə bağlı İsraildə Azərbaycana dəstək xarakterli müxtəlif tədbirlər təşkil edilib, bəyanatlar səsləndirilib.

M.Cabbarov qeyd edib ki, Azərbaycan-İsrail Birgə Komissiyasının fəaliyyətinin aktiv şəkildə davam etdirilməsi üçün rəhbərlik etdiyi qurum müvafiq işlər görür, məlumat və əməkdaşlıq bazasını genişləndirir. O, ötən ay təməli qoyulmuş Ələt Azad İqtisadi Zonası barədə məlumat verib, İsrail investorlarını iqtisadiyyatımızın müxtəlif sahələrinə sərmayə qoymağa dəvət edib.

Azərbaycanlı nazir İsrailin inşaat və mənzil siyasəti naziri Zeev Elkinlə görüşü keçirilib. Görüşdə ikitərəfli iqtisadi münasibətlərimizin gücləndirilməsi perspektivləri və yeni əməkdaşlıq imkanları, investisiyaların təşviqi, qeyri-neft sektorunda qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi, həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpası prosesi barədə müzakirələr aparılıb, İsrail şirkətlərinin Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinin bərpası ilə bağlı layihələrdə iştirakda marağı ifadə olunub.

İsrailli nazirlər ölkələrində Azərbaycanın Ticarət və Turizm nümayəndəliklərinin açılmasını yüksək qiymətləndirib, tərəfdaşlığın, işgüzar dairələr arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, biznes-dialoqun təşviqi üçün əhəmiyyətli platforma olacağını, qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yeni imkanlar yaradacağını, kənd təsərrüfatı, İKT, investisiya, turizm kimi sahələrin inkişafına töhfə verəcəyini vurğulayıblar.

