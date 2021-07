ABŞ-ın Bağdadda yerləşən səfirliyinin binası katyuşa tipli raketlərlə hədəfə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərmilər binanın yaxınlığına düşüb. Tələfat barədə məlumat olmasa da, infrastruktura ziyan dəyib. Hücumun ABŞ prezidenti Co Baydenin bu ilin sonuna qədər amerikalı hərbçilərin İraqdan çıxacağını bəyan etməsindən sonra baş verməsi diqqət çəkir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

