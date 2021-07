Türkiyənin Antalya şəhərində ötən gün başlayan güclü yanğınlar nəzarət altına alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Manavgat rayonunda baş verən yanğınlar onlarla sakinə ziyan vurub. Çox sayda tikili sıradan çıxıb. Hadisə nəticəsində 1 nəfər ölüb. Yaralılar var. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan hadisənin ətraflı araşdırılacağını bəyan edib.

Qeyd edək ki, son günlər Türkiyədə meşəlik ərazilərdə qalanan tonqallar səbəbilə müxtəlif ərazilərdə yanğın baş verib.

