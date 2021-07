Cahid Bağcıdan Şuşa paylaşımı: “Eyni ananın iki oğluyuq” - FOTO

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Bağcı Şuşadan paylaşım edib. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfir özünün tvitter hesabında paylaşım edib. Şuşa, yenə mən gəldim”, - deyə o, fotolar paylaşıb. “Biz iki gözdən axan bir damla yaşıq. Biz eyni ananın iki oğluyuq. Biz çiyin-çiyinə dayanan iki qardaşıq. Biz eyni millətin iki dövlətiyik”, - deyə türkiyəli səfir paylaşımına əlavə edib.

