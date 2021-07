Sosial mediada yayılan qəribə görüntülər böyük rezonans yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə havada uçaraq müxtəlif formaya düşən naməlum obyekt görünür. Məlumata görə, görüntüləri alman turist təyyarə ilə səyahət edərkən çəkib. Bu görüntülər yadplanetlilər barədə iddiaları yenidən gündəmə gətirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

