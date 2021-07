Adışirin Babaşov VƏFAT ETDİ

Azərbaycanlı iş adamı vəfat edib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən məlumat verir ki, bu barədə İstanbulun "Florence Nightingale” klinikası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, tanınmış azərbaycanlı iş adamı, məşhur fermer, "Hacıqabul Quşçuluq” şirkətinin sahibi Adışirin Babaşov dünyasını dəyişib.

Vurğulanıb ki, Adışirin Babaşov 28.07.2021-ci il tarixində saat 23:40 radələrində müalicə aldığı "Florence Nightingale” klinikasında ürək çatışmazlığından vəfat edib.

Mərhumun yaxınları iş adamının cənazəsinin 29.07.2021-ci il tarixində Azərbaycana gətiriləcəyini bildirib.

Allah rəhmət eləsin!

