İraqın Səlahəddin vilayətində hərbi helikopter qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı 5 əsgər həyatını itirib. Mi17 tipli helikopterin qəzaya uğramasının səbəbləri araşdırılır.

