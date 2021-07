Türkiyəli müğənni Bülənt Ərsoy makiyajsız vəziyyətdə görüntülənib.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki. Bodrumda istirahət edən müğənni dostları ilə balıq restoranlarının birində olarkən obyektivlərə tuş gəlib.

8 min 500 lirə hesab ödəyən Ərsoyun makiyajsız halı diqqət çəkib.

