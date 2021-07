Türkiyənin Antalya bölgəsindəki Manavgat rayonunda baş verən yanğınlar zamanı çox sayda tikili sıradan çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mənzili sıradan çıxanlar arasında Türkiyənin keçmiş modeli , müğənni Tuğba Özayın villası da var. O canlı yayımda xəbəri paylaşaraq, əsəblərinə hakim ola bilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.