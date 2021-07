BDU-da şəhid məzunların xatirəsinə həsr olunan kitab hazırlanır

Bakı Dövlət Universitetində şəhid məzunların xatirəsinə həsr olunmuş kitab nəşrə hazırlanır.

Universitetdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, BDU-da 44 günlük Vətən müharibəsində şəhidlik məqamına ucalmış və qazi tələbə və məzunlarla diqqət və qayğı göstərilməsi ilə bağlı kompleka tədbirlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə hazırlanmış Tədbirlər Planına müvafiqolaraqBakı Dövlət Universitetində 44 günlük Vətən Müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalmış BDU-nun məzunlarının xatirəsini əbədi yaşatmaq və onların keçdiyi qəhrəmanlıq yolunu gənclər arasında tanıtmaq məqsədilə xatirə kitabı nəşrə hazırlanır.

Kitab sentyabrın 27-də başlayıb noyabrın 10-da başa çatmış Vətən müharibəsində Azərbaycan xalqının qazandığı tarixi Qələbəyə, bu şanlı Qələbənin əldə olunmasında öz canlarını fəda etmiş BDU məzunları olan şəhidlərə həsr olunub. Kitabda BDU-nun 18 qəhrəman şəhid məzunu haqqında müəllimlərinin və tələbə yoldaşlarının fikirləriöz əksini tapacaqdır. Kitabda Qarabağ müharibəsində igidlik göstərmiş 18 nəfər şəhidin parlaq obrazı canlandırılıb. Onların uşaqlıq şəkilləri, tərcümeyi-halları, tələbəlik dövrü, hərbi xidmət və döyüş yollarını əks etdirən fotolar, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamları ilə aldıqları orden və medalların surətləri böyüməkdə olan gənc nəslə nümunə kimi göstərilib.

Xatirə kitabının 27 sentyabr “Anım Günü” ərəfəsində təqdimatının keçirilməsi nəzərdə tutulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.