1xBet-dən "Qara Dul" üçün ən yaxşı mərclər

Etibarlı bukmeker xəttindəki maraqlı seçimlərə ümumi baxış.

ABŞ-da satış kassalarında ilk 200 milyon dollardan çox gəlir əldə edən film üçün 1,22

Film, artıq ilk 100 milyon dolları 6 gün ərzində toplayıb, bu səbəbdən bu mərc ən istisidir. İnsanlar blokbasterlər üçün darıxıblar, buna görə əla bir mənzərə əldə etmək üçün kinoteatrlara gedirlər və “Qara Dul” bunun üçün demək olar ki, mükəmməl bir namizəddir. Bir çox xüsusi effekt, yumor və əlbətdə ki, əla aktyorlar - zəhmətlə qazandığınız pulu verməkdən çəkinmədiyiniz əla bir filmdir. Xüsusilə, xatırlayırsınızsa, 1xBet ilə yenidən qazana bilərsiniz.

ABŞ-da ilin ən gəlirli filmi üçün 1,87

Keçən il olduğu kimi, bu il də bir çox yüksək səviyyəli premyeralar planlaşdırılırdı. Yalnız keçən il bu premyeraların təxirə salınması lazım idi və bunun 2021`ci ildə baş verməyəcəyinə tam zəmanət yoxdur, yox. Amma "Qara Dul" artıq buradadır və artıq gəlir əldə edir. Buna görə "Duna", "Əbədilər" və ya "Vestsayder əhvalatı" kənara keçə bilər, favorit sürət yığmaqdadır. Ən səs-küylü super qəhrəman premyeralarından bəlkə də "Hörümçək Adam" ın yeni hissəsini vurğulamağa dəyər, amma onun buraxılışı ilin sonunadır və film sadəcə "Qara Dul" u keçməyə vaxtı olmayacaq.

İlin ən gəlirli filmi üçün 3

ABŞ`da və dünyadakı filmlərə olan marağı qarışdırmamaq vacibdir: 2020`ci ildə Çin blokbasteri “Səkkiz yüz” filmi dünyanın ən gəlirli filmi seçilmişdir. Asiyada hit olan tarixi film, hətta Kristofer Nolanın bir neçə ildir gözlədiyi "Tenet" ni də keçə bildi. Bununla birlikdə, bu kateqoriyada “Qara Dul” üçün əmsal 3 ilə almağa yaxşı bir təklifdir.

Florens Pyu - ilin ən yaxşı aktrisası üçün 7,5

Hollivudun ən istedadlı gənc aktrisalarından biri artıq “Balaca Qadınlar” üçün Oskar nominasiyasına sahibdir. Nominasiyadan əsas film mükafatını qazanmağa keçməyi düşünməyə dəyər. Pyu, Skarlett Yohansson ilə birlikdə “Qara Dul” qadın filmində baş rolları oynayır və spoylersiz, ən azından ulduz partnyoru qədər yaxşı görünür.

“Qara Dul” - İlin ən yaxşı filmi üçün 151

Oskar üçün riskli bir mərcdir, amma akademiklər gec-tez super qəhrəman filmləri barədə etinasızlığılarını dayandırmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Üstəlik, bir neçə il əvvəl “Qara Pantera” nın ilin ən yaxşı filmi adına artıq iddia edildiyini xatırlayırıq. Bütün dünya ilə üz-üzə qalan iki qızın böyüməsi və formalaşması ilə bağlı faciəli hekayəni izah edən yeni bir film seçicilərin ürəyini niyə fəth etməməlidir?

Ancaq onsuz da, “Qara Dul” onu izləməyə - və 1xBet-dən pul qazanmaq üçün layiqdir!

