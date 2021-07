Türkiyədə bu günə olan koronavirus statistikası açıqlanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ölkədə sutkalıq yoluxma sayı 22 mini keçib.

Belə ki, son 24 saat ərzində 261 198 nəfərin COVID-19 testi yoxlanılıb. Onlardan 22 161-nin cavabı müsbət çıxıb.

Həmçinin, gün ərzində 60 nəfər koronavirusun qurbanı olub.

Bununla yanaşı, sutka ərzində ölümcül virusdan sağalanların sayı 5463 nəfər təşkil edib.

