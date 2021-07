Türkiyədə artıq ikinci gündür davam edən meşə yanğınlarına dövlət bütün imkanlarını səfərbər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, güclü meşə yanğınlarının miqyasını isə isti hava və güclü külək daha da artırır.

Kütləvi yanğın nəticəsində azı 3 nəfərin meyiti tapılıb.

Antalyanın 18, Adananın isə 16 bölgəsində insanlar evakuasiya olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.