Türkiyənin Bodrum şəhərini də cənginə alan yanğın söndürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yanğın zamanı 80 hektar meşə ərazisi zərər görüb.

Ərazidə soyutma işləri aparılır.

Bodrumun bələdiyyə sədri Ahmet Aras bildirib ki, təxliyyə edilən turistlər yenidən hotellərə yerləşdiriliblər.

