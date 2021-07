Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyə Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğluna Antalyada baş verən yanğınla bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə öz “twitter” hesabında paylaşım edib.



"Qardaş Türkiyədə meşə yanğınlarının davam etməsi, Antalyada 3 nəfərin həyatını itirməsi bizi çox sarsıtdı. Yanğın nəticəsində dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət diləyirik. Bu çətin günlərdə qardaş Türkiyənin yanındayıq, hər cür dəstək göstərməyə hazırıq".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.