Azərbaycanın qadın cüdoçusu İrina Kindzerskanın Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarında növbəti görüşü olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançı 1/4 finalda Cənubi Koreya təmsilçisi Min-Cin Hanla üz-üzə gəlib. Kindzerska rəqibinə qalib gələrək yarımfinala yüksəlib.

