Rusiya və Çin orduları yaxın günlərdə birgə hərbi təlimlərə başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, rus qüvvələrinin bəzi bölmələri Çində keçiriləcək təlimlərə qatılacaq. Təlimə təqribən 10 min hərbçi və çox sayda texnika cəlb ediləcək.

Məqsəd iki ölkənin silahlı qüvvələri arasında əməkdaşlığı genişləndirmək və hərbçilərin döyüş hazırlığını artırmaqdır.

