Fransaya məxsus helikopter ələ keçirildi - Hərbçilər girov götürüldü

Ekvatorial Qvineya ordusu Fransanın hərbi helikopterini ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb pilotun Ekvatorial Qvineyaya icazəsiz daxil olmasıdır. Məlumata görə, Bata şəhərinə eniş edən hərbi helikopter icazəsiz uçuşlar həyata keçirib. Helikopterlə yanaşı göyərtədə olan fransız hərbçilər də nəzarətə götürülüb.

Qeyd edək ki, 3 gün əvvəl Fransa məhkəməsi korrupsiya ittihamı ilə əlaqədar Ekvatorial Qvineya prezidenti Teodorin Obianqın ölkədəki hesablarına həbs qoyub. Hərbi helikopterin girov götürülməsinin buna hadisəyə cavab olduğu irəli sürülür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.