Azərbaycan iqtisadiyyatında yeni dövr: Regionların sosial-iqtisadi inkişafının təşviq mexanizmləri

Hazırda regionlarımızın inkişafı 20-25 il öncə ilə müqayisədə çox dəyişib. Buna səbəb amillərdən də biri odur ki, regionların inkişafına ölkənin davamlı həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsi kimi baxılır. Aparılan işlər regionların inkişaf potensialının artmasına, biznes və investisiya mühitinin, infrastruktur təminatının, kommunal xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına, əhalinin rifahının yüksəlməsinə və ekoloji təhlükəsizliyin güclənməsinə şərait yaradıb.

Bu barədə Metbuat.az-a açıqlama verən iqtisadçı ekspert Eldəniz Əmirov deyir ki, Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasına ən azı 17 milyard manatdan çox vəsaitin sərf edilməsini nəzərdə tutur ki, bunun 4,6 milyard manatı özəl sektor tərəfindən hazırda icra edilən və hazırlığı gedən layihələrə investisiya şəklində qoyulacaq.

Bəs qarşıdakı illərdə regional iqtisadi əməkdaşlığa töhfə olacaq hansı addımlar atılacaqdır?

Ekspert bu suala cavab olaraq bildirdi ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış ilk öncə bu ərazilərdə iqtisadi aktivliyin bərpasını tələb edir. Bunun üçün iqtisadi fəaliyyətin tədricən bərpası və bu fəaliyyətin yeni mühitə reinteqrasiyası ətrafında təhlillərin aparılmasını zəruri edir.

“İşğaldan azad edilmiş hər bir rayon ölkə iqtisadiyyatında xüsusi paya malik olsa da, Ağdam bu rayonların içində xüsusilə seçiləcəkdir. Çünki bu rayon təkcə özünün deyil, Qarabağ iqtisadi rayonunun iqtisadi inkişafında lokomativ rolunu oynaya biləcək potensiala malikdir. İqtisadi fəaliyyətin Ağdam üzrə olan reinteqrasiya prosesində ilk növbədə buranın kənd təsərrüfatı üçün movcud potensialı prioritet seçilməlidir. Eyni zamanda, Ağdamın yerləşdiyi cografi mövqe ona imkan verir ki, növbəti illərdə nəinki Qarabağ, bütün regionun ən böyük ticarət zonası bu rayon ərazisində yaradılsın. Naxçıvan dəhlizinin açılması ilə yeni yaranacaq Türkiyə-Orta Asiya dəhlizi bu rayonun cənub sərhədlərindən keçəcək. Bu isə həmin ticarət zonasının Cənubi Qafqaz, Şimalı Qafqaz, Orta Asiya respublikaları, İran, Türkiyə və digər ölkələrin də istifadə edəcəyi nəhəng ticarət qovşağına çevrilmə potensialı qazandırır”.

Regional iqtisadi əməkdaşlığa töhfə olacaq addımlardan biri də Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Eldəniz Əmirov vurğuladı ki, Naxçıvanla qərb rayonlarımız arasında birbaşa nəqliyyat dəhlizinin açılması Muxtar Respublikanın iqtisadı inkişafına hərtərəfli dəstək olacaq.

“Naxçıvanla qərb rayonlarımız arasında birbaşa nəqliyyat dəhlizinin açılması Muxtar Respublikanın iqtisadi inkişafına hərtərəfli dəstək olacaq. Muxtar Respublika ərazisində 21 filiz yatağı aşkarlanıb. Aparılmış axtarış-kəşfiyyat işlərinin nəticəsi olaraq, 5 filiz yatağı ehtiyatlar balansında qeydə alınıb. Bunlardan Parağaçay molibden, Gümüşlü və Ağdərə polimetal və Darıdağ mərgümüş yataqları sənaye mənimsənilməsinə cəlb olunub, Qapıcıq yatağı ehtiyatda saxlanılıb. Digər 16 yataqda ilkin qiymətləndirmə işləri aparılıb. Məhz sözügedən nəqliyyat dəhlizi bu yataqların hasilatdan sonra növbəti emal proseslərində işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə olan yataqlarla birgə işlənməsi üçün iri emal kompleksinin yaradılmasına imkan verəcək. Bu nəqliyyat dəhlizi təkcə faydalı qazıntıların işlənməsində deyil, iqtisadiyyatın digər sahələrində də çoxşaxəli inteqrasiyanı təmin edəcək.

Qarabağa "Böyük Qayıdış"

Eldəniz Əmirov deyir ki, iqtisadi aktivliyin bərpası zamanı Laçın da digər inzibati rayonlardan öz xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirilməlidir. Çünki Laçının kifayət qədər geniş olan rekreasiya imkanlarının və regionun mineral su ehtiyatları mövcudluğu içki sənayesində yeni emal güclərini ortaya çıxaracaq.

“Rayon ərazisində olan İlıqsu müalicəvi əhəmiyyətli mineral bulağı və zəngin flora və faunaya sahib, sahəsi 21 min hektardan çox olan Laçın yasaqlığı bu ərazilərin turizm imkanlarını genişləndirəcək.

Cəbrayıl rayonu ərazisində olan “Xudafərin” və “Qız Qalası” hidroqovşaqların tamamlanması isə burada iqtisadi aktivliyin bərpasında yeni bir prizmadan öz sözünü demiş olacaq. 1.6 milyard kub metr su tutumuna malik olacaq bu hidroqovşaq Mingəçevir və Şəmkirdən sonra 3-cü ən böyük su anbarı olacaq. Onun imkanları sayəsində 260 min hektardan artıq kənd təsərrüfatı məqsədilə istifadə edilən torpaqların suvarılmasını həyata keçirmək mümkün olacaq”.

Xarici investisiyanın cəlbi...

Regionun inkişafında xarici investorların investisiya axınını cəlb etmək olduqca diqqətdə saxlanılması vacib bir məqamdır. Eldəniz Əmirov bildirdi ki, 1995-2017-ci illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına ümumilikdə 125.5 mlrd. ABŞ dolları məbləğində xarici investisiya daxil olub ki, bunun da 95%-dən çoxu 2000-2017-ci illərdə baş verib.

“Bu dövrdə ölkəyə daxil olan bütün xarici investisiyanın 29.2 mlrd. dolları Azərbaycan hökumətinin və ayrı-ayrı dövlət və özəl qurumlarının beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarından cəlb etdikləri maliyyə kreditləri, 77.8 mlrd. dolları isə birbaşa investisiyalar olmuşdur. Qalan 13-14 milyard dolları isə digər investisiyaların payına düşüb. Rəqəmlərdən də göründüyü kimi, hələ Dağlıq Qarabağ kimi bir münaqişənin qaldığı bir məqamlarda ölkə rəhbərliyi yetərincə xarici investorları cəlb etməyi bacarmışdır.

Bu münaqişənin zəfərlə həllindən sonra xarici investisiya axınının artım dinamikasının müşahidə ediləcəyi şübhəsizdir. Çünki investisiyalarla bağlı qərarlara təsir edən amillər sırasında ilk yerdə ölkədə siyasi sabitlik və təhlükəsizlik gəlir. Bunun ardından hüquqi və tənzimləyici mühit, daxili bazarın miqyası, makroiqtisadi sabitlik və s. sıralanır. Göründüyü kimi, Qarabağ müharibəsinin Azərbaycanın zəfəri ilə bitməsi xarici investisiya mühiti üçün heç vaxt olmadığı qədər münbit şərait yaradıb”.

Postpandemiya dövründə iqtisadiyyat...

Bu gün iqtisadiyyatımızın hazırkı mərhələsində inkişaf göstəricilərinin təmin olunması prosesində heç şübhəsiz ki, regionların inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən xüsusi dövlət proqramlarının da mühüm rolu olub. Xüsusilə də postpandemiya dövründə iqtisadiyyatın inkişafına təkan verəcək addımlardan biri də, yeni konsepsiyaların qəbuludur.Ekspert vurğuladı ki, məhz postpandemiya dövrü iqtisadi aktivliyin bərpasına və sonrakı illərdə dayanıqlı təminatına hesablanmış prioritetlərdir.

“Bura davamlı və yüksək iqtisadi artım, daxili və xarici təsirlərə dayanıqlıq, inkişafdan hər bir vətəndaşın bəhrələnə bilməsi, yüksək və ədalətli sosial təminat, paytaxt və regionların tarazlı inkişafı və digər məsələlər daxil edilib. Postpandemiya dövrü üçün nəzərdə tutulan strategiyanın həyata keçirilməsi zamanı bu səpgidən olan problemlərlə üzləşməmək üçün mütləq şəkildə hədəfə çatmaq üçün maneə olacaq riskləri, obyektiv və subyektiv amilləri ciddi təhlil edilməli, onların aradan qaldırılması üçün konkret addımlar atılmalıdır. Əks təqdirdə bu konsepsiya yekunda lazımi gözləntiləri verə bilməyəcək”.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

Məqalə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin (MEDİA) maliyyə dəstəyi ilə dərc olunub.

Mövzu: 6.3.11. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının təşviq edilməsi.

