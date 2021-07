Türkiyənin Antalya şəhərində kütləvi yanğınlarla bağlı diqqətçəkən görüntülər üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, pilotsuz uçuş aparatları və şahidlər tərəfindən lentə alınan görüntülər yanğının qəsdən törədildiyini ortaya qoyur. Yanğını törədənlərin PKK terror təşkilatının üzvləri olduğu irəli sürülür. Meşə yanğınları ilə bağlı saxlanılanlar var.

Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində 4 nəfər həyatını itirib. Çox sayda tikili sıradan çıxıb, meşə sahələri kül olub.

