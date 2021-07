Avstraliyada koronavirusun Delta növünün geniş yayıldığı Sidneydə tam qapanma tətbiq ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hökumətdən açıqlama verilib. Sərt karantinin gələn həftədən etibarən tətbiq olunacağı gözlənilir. Qapanmaya əməl edilməsi üçün hərbçilər də patrul xidməti həyata keçirəcək.

